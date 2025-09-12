Ver GRATIS y EN VIVO el Mazatlán vs Pumas, partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre Mazatlán y Pumas correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX a través de la inigualable señal de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este viernes 12 de septiembre de 2025 en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

En duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio El Encanto y en el marco del fabuloso Viernes Botanero, el conjunto Cañonero buscará conseguir su segunda victoria del certamen para aspirar a un puesto en el Play In.

Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez que aún están a la espera de fichar a un delantero antes del cierre de registros del Apertura 2025, está obligado a ganar para mantener su lugar en el Play In, pues al momento se encuentran en el décimo lugar con 9 puntos.

Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mazatlán vs Pumas, fecha, horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025

Disfruta el partido entre Mazatlán y Pumas correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este viernes 12 de septiembre en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México desde la Perla del Pacífico a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes.

Mazatlán vs Pumas



Fecha : Viernes 12 de septiembre de 2025

: Viernes 12 de septiembre de 2025 Horario : 8:50 pm tiempo del centro de México

: 8:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Te puede interesar: La posible alineación de Pumas para enfrentar a Mazatlán

Mazatlán vs Pumas, ¿quién llega como favorito para ganar el partido según las casas de apuestas?

Los momios de acuerdo a las casas de apuestas para el partido Mazatlán vs Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el conjunto universitario llega como ligero favorito para llevarse el triunfo en tierras sinaloenses.

Mazatlán vs Pumas, momios y favorito para ganar:

