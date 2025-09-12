Ver GRATIS y EN VIVO el Mazatlán vs Pumas, partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
No te pierdas el partido entre los Cañoneros y los de Universidad Nacional este viernes 12 de septiembre en punto de las 8:50 pm a través de TV Azteca Deportes
Disfruta completamente en vivo el partido entre Mazatlán y Pumas correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX a través de la inigualable señal de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este viernes 12 de septiembre de 2025 en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.
En duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio El Encanto y en el marco del fabuloso Viernes Botanero, el conjunto Cañonero buscará conseguir su segunda victoria del certamen para aspirar a un puesto en el Play In.
Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez que aún están a la espera de fichar a un delantero antes del cierre de registros del Apertura 2025, está obligado a ganar para mantener su lugar en el Play In, pues al momento se encuentran en el décimo lugar con 9 puntos.
Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Mazatlán vs Pumas, fecha, horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025
Disfruta el partido entre Mazatlán y Pumas correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este viernes 12 de septiembre en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México desde la Perla del Pacífico a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes.
Mazatlán vs Pumas
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 8:50 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
- Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
Mazatlán vs Pumas, ¿quién llega como favorito para ganar el partido según las casas de apuestas?
Los momios de acuerdo a las casas de apuestas para el partido Mazatlán vs Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el conjunto universitario llega como ligero favorito para llevarse el triunfo en tierras sinaloenses.
Mazatlán vs Pumas, momios y favorito para ganar:
- Mazatlán: +260
- Empate: +224
- Pumas: +114