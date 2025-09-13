Tigres 2-0 Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil , hoy viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre de 2025, en el Estadio Volcán se disputará el partido de Tigres vs Pumas Femenil de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. El encuentro comenzará en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

Un juego muy llamativo entre dos equipos que buscan llevarse la victoria. Tigres llega siendo líder del torneo con 25 puntos conseguidos tras un gran ritmo de juego pues registra tres partidos consecutivos en los que marca cuatro o más goles. Las felinas buscarán sumar tres puntos para mantenerse en el primer lugar.

Por otra parte, Pumas llega en el quinto lugar con 19 puntos y un partido pendiente por disputarlo. Llega de perder 2-1 ante Toluca y busca quitarse la derrota ante Tigres que se muestra intratable.