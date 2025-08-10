Pumas vs Necaxa: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de este domingo 10 de agosto a las 18:00 horas tiempo del centro de México, para el enfrentamiento entre Pumas UNAM vs Necaxa , correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El duelo promete un choque intenso, con ambos equipos buscando puntos para mejorar su posición en la tabla y recuperar confianza tras no clasificar en la Leagues Cup.

Alineaciones de Pumas vs Necaxa

Alineación de Pumas

Efraín Juárez manda la siguiente alineación para buscar la victoria y sumar puntos clave.

Portero: Keilor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Duarte, Nathanael y Azuaje

Mediocampistas: Caicedo, Ruvalcaba, Trigos y Carrasquilla

Delanteros: Vite y Guillermo Martínez

Alineación de Necaxa

Fernando Gago busca hacer partido de visitante ante unos Pumas que no han logrado consolidarse de locales.

Portero: Unsain

Defensas: Peña, Jacob, Alcantar y Calderón

Mediocampistas: Ante, Diego de Buen, Cortéz y Rodríguez

Delanteros: Badaloni y Monreal

Así llegan Pumas y Necaxa

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, llega con solo tres puntos en tres jornadas consiguiendo una victoria y dos derrotas. La localía en Ciudad Universitaria es un factor clave, aunque su única presentación en casa terminó en derrota 2-3 ante Pachuca.

El equipo felino llega de quedarse cerca de clasificar a Cuartos de Final de la Leagues Cup y de perder 3-1 ante el Inter Miami por lo que intentarán dejar atrás el torneo.

Por otra parte, Necaxa, bajo el mando de Fernando Gago, llega con cuatro puntos tras una victoria, un empate y una derrota. Los Rayos han mostrado un estilo basado en la posesión y transiciones rápidas, aunque su defensa también ha sido permeable, encajando cinco goles en tres partidos.