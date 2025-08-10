Los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 10 de agosto de 2025

Con dos partidos continúa la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este domingo 10 de agosto entrando en acción dos equipos considerado de los ‘grandes’, Pumas y Chivas del Guadalajara.

Pumas vs Necaxa en el Estadio de Ciudad Universitaria a las 18:00 horas

Pumas UNAM y Necaxa buscarán dejar atrás el trago amargo que significó su participación en la Leagues Cup 2025 y retomarán sus labores en el Apertura 2025.

Los universitarios no pudieron clasificar a los cuartos de final de este certamen que agrupa a equipos de la Liga MX y la MLS (G1, E1, P1) tras perder en su último choque ante Inter Miami. Su rendimiento en el Apertura 2025 de la Liga MX tampoco ha sido de los mejores, y es que arrancó con dos derrotas consecutivas antes de vencer a Querétaro, ese ha sido su único triunfo a nivel doméstico hasta ahora. Ese partido marcó el debut de Keylor Navas, y existe la posibilidad de que Pumas comience a lograr mejores resultados una vez que tenga a todos sus refuerzos a disposición.

Necaxa también sufrió bastante en la Leagues Cup 2025. Si bien debutó en dicho certamen con un triunfo por 3-1 ante Atlanta United, perdió en penaltis contra el Inter Miami y luego fue goleado por 5-1 ante Orlando City. Esa mala serie de resultados hace que el conjunto hidrocálido ahora tenga que enfocarse únicamente en el Apertura 2025. Si bien ha tenido un rendimiento algo inconsistente en el arranque de campaña (G1, E1, P1), cabe destacar que dos de sus tres partidos fueron ante los finalistas del Clausura 2025, América y Toluca. Necaxa ha encontrado la forma de dar la pelea en un arranque de campaña muy complejo, pero al menos sus partidos han sido entretenidos, cada uno de sus seis partidos oficiales en este semestre ha acabado con goles de ambos equipos.

Santos Laguna vs Guadalajara en el Estadio Corona a las 20:05 horas

Después de dos semanas vuelve a rodar el balón en la Liga MX y uno de los choques de la cartelera del domingo en la Jornada 4 es el partido donde Santos Laguna recibirá a Guadalajara. Es posible que estos cuadros tengan la confianza por los suelos tras su desempeño en la Leagues Cup, pero están obligados a pasar página para afrontar lo que resta del torneo doméstico y este puede ser el inicio del resurgimiento.

Santos Laguna se presenta en este partido luego de perder en sus tres actuaciones en la Leagues Cup. El último partido en el certamen continental fue una goleada por marcador de 4-0, por lo que llegará bastante golpeado anímicamente, ya que además registra un total de cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. Solo ha ganado uno de sus tres partidos jugados en liga (G1, P2), pero logró esa victoria en condición de local ante Pumas , y aquí intentará repetir la fórmula para darle vuelta a la situación.

Si bien la participación de Guadalajara en la Leagues Cup no fue como se esperaba al no poder avanzar a la siguiente fase, al menos consiguió su primera victoria en el certamen después de tres años, en el último encuentro venció por marcador de 1-2 a Cincinnati. Ahora regresa a la realidad en la Liga MX , donde tiene la obligación de conseguir resultados positivos y volverse uno de los candidatos al título. Por el momento, el conjunto tapatío solo ha jugado dos encuentros ligueros (G1, P1) ya que tiene pendiente el de la Jornada 1 ante Tigres, el cual fue aplazado por las remodelaciones en el Estadio Akron.

