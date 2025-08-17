Toluca vs Pumas, alineaciones de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Toluca recibe a Pumas en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En el Estadio Nemesio Diez, los ‘Diablos Rojos’ buscan regresar a la victoria en casa luego de haber perdido su último encuentro frente a su gente en la Fecha 3 de la presente campaña.

Dirigidos por Antonio Mohamed, el conjunto Escarlata cuenta con Paulinho liderando el ataque, campeón de goleo de los últimos dos torneos locales. En frente, tienen al cuadro del Pedregal comandado por Efraín Juárez, equipo que cuenta con Keylor Navas en sus filas para defender el arco.

Toluca encara el juego de la Jornada 5 luego de haber vencido a los Bravos de Juárez. Por su parte, el cuadro auriazul viene de empatar frente a Necaxa en su partido pasado.

Alineaciones Toluca vs Pumas

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolas Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Helinho y Paulinho.

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bannevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Guillermo Martínez.

