¡Otro BOMBAZO! El fichaje que busca el América tras la llegada de Allan Saint-Maximin

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX no ha terminado. A pesar de la llegada de Allan Saint-Maximin, en el Club América siguen buscando refuerzos para el Torneo Apertura 2025.

América busca a un Campeón del Mundo

Tras haber anunciado al delantero de Francia, el equipo dirigido por André Jardine busca incorporar una pieza más a su plantilla para encarar de mejor forma el campeonato. De acuerdo a diversos reportes, el equipo azulcrema ha establecido contacto con Guido Rodríguez, mediocampista que ya tuvo paso por el Club América hace algunos años.

Siendo Campeón del Mundo en Qatar 2022, el centrocampista argentino actualmente milita con el West Ham United de la Premier League, escuadra con la que tiene 24 partidos jugados y una asistencia. En su paso por Europa, Guido Rodríguez también ha pasado por el Real Betis, donde tuvo un registro de 173 encuentros disputados con nueve goles y 4 asistencias.

Anteriormente, en su primera etapa con el equipo azulcrema, Guido Rodríguez vio 123 compromisos jugados con el América en los que hizo 12 goles y dio 2 asistencias.

A pesar del interés del equipo de Coapa para volver a llevar al jugador argentino a sus filas, hay un impedimento grande, pues Guido Rodríguez tiene una oferta millonaria desde el futbol de Arabia Saudita. En Inglaterra, el West Ham pide 8 millones de euros para liberar al futbolista de 31 años de edad, pues el contrato que lo vincula al cuadro de la Premier League vence hasta 2027. Entre otro de los obstáculos que tiene el América, sería liberar una plaza de jugador extranjero, algo que con la llegada de Maximin parece complicado.

