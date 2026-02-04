Juegos Olímpicos de Invierno: Allan Corona, el mexicano que conoció el esquí gracias al Covid-19

Una de las razones por las cuales los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 han generado tanto impacto entre la comunidad mexicana es por las increíbles historias que sus protagonistas han fraguado a lo largo de los años. Un ejemplo de esto es Allan Corona, quien se enamoró del esquí de fondo, en gran medida, por el Covid-19.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Allan Corona es uno de los cinco mexicanos que formarán parte de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, los cuales comenzarán este fin de semana. Por tal motivo, no está de más conocer su historia, la forma en cómo llegó a Noruega y el impacto que la pandemia por el Covid-19 generó en él.

Allan Corona, su llegada a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y el Covid-19

Son cuatro los años en los que Allan Corona ha vivido en Noruega luego de su etapa en México y Estados Unidos. Fue precisamente en este país en donde demostró que tiene un amor por el esquí de fondo, aunque previo a su arribo ya sabía que este deporte formaría parte de su vida.

Vivió en Tijuana y ahí conoció el triatlón y el sector fitness; sin embargo, todo cambió a raíz de la llegada del 2020 y 2021, años que se caracterizaron por la pandemia del Covid-19. Esta situación hizo que Allan Corona y el resto de su familia vivieran “por un tiempo” en Noruega, país que, a la postre, se convertiría en su hogar a partir de dicho momento.

Corona detalla que Noruega es un país con mucha libertad, orden y tranquilidad en relación a otros países. Y si bien su primer contacto con la nieve se había dado antes (durante su etapa como estudiante en San Diego, California), entiende que el amor renació precisamente en el país europeo gracias a su curiosidad por intentar algo nuevo.

Allan Corona, ¿con oportunidad real de sumar medallas en los Juegos Olímpicos?

Luce complicado predecir si Allan Corona tendrá la oportunidad de sumar una medalla para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 . No obstante, lo que sí es un hecho es que esta será su oportunidad para presentarse a nivel internacional y demostrar que las casualidades, en esencia, no existen.

