Este dinero ganó Carlos Alcaráz por vencer a Djokovic en el Abierto de Australia

¡Lo logró! El 2026 no pudo iniciar de mejor forma para el tenista español Carlos Alcaráz , quien con apenas 22 años de edad se ha colado entre los mejores del mundo luego de vencer en la gran final del Abierto de Australia a Novak Djokovic, resultado que, a la postre, le dejó una estupenda bolsa económica.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

En una final por demás espectacular que enfrentó a dos generaciones totalmente distintas, fue Carlos Alcaráz quien demostró que hoy en día es el auténtico atleta a vencer luego de derrotar a Novak Djokovic en un encuentro de cuatro sets, lo cual hace que su victoria genere un cúmulo de emociones entre sus seguidores.

¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaráz por obtener el Abierto de Australia?

Carlos Alcaráz confirmó que es el mejor del mundo en la actualidad luego de vencer a Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5) y convertirse en el campeón del Abierto de Australia, lo cual, a su vez, le permite convertirse en leyenda al obtener los cuatro títulos de Grand Slam más importantes que hay.

Por supuesto que este hecho generó una cuantiosa ganancia económica, pues gracias a su victoria en la final del Abierto de Australia el español sumó un total de 4 millones 150 mil dólares australianos, lo que equivale a poco más de 50 millones 181 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

El segundo lugar, Novak Djokovic, se quedó con un monto cercano a los 2 millones de dólares y, además, logró subir posiciones para quedarse en el tercer lugar del ATP, mientras que Carlos Alcaráz, por su parte, se afianzó en el primer lugar del ranking con 13,650 puntos, más de 3,000 de ventaja sobre el segundo lugar Jannik Sinner.

Carlos Alcaráz, ¿el sucesor de Rafael Nadal?

El hecho de haber nacido en el mismo país, así como por haber iniciado su carrera profesional prácticamente en los últimos meses de vigencia de su compatriota, hacen que Carlos Alcaráz sea catalogado como el auténtico sucesor de Rafael Nadal, uno de los tenistas más grandes en la historia de este deporte.