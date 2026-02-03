Estas son las leyendas de la lucha libre que se retiraron en un lapso de dos meses

Los amantes del wrestling y la lucha libre en general han sufrido demasiado en un lapso mayor a 60 días, tiempo en el que tres de las más grandes figuras de este deporte han dicho adiós al profesionalismo o, al menos, eso es lo que se espera. Ahora bien, ¿quiénes son estas figuras?

El fin de semana pasado se llevó una edición más del Royal Rumble de la WWE, evento que trajo consigo el despido de una de las leyendas más grandes que la lucha libre ha tenido y que, con ello, se une a dos más que se han despedido del cuadrilátero en los últimos dos meses. ¿Quieres saber más al respecto?

¿Quiénes son las figuras de la lubra libre que se retiraron en los últimos dos meses?

John Cena: Fue el pasado 13 de diciembre cuando John Cena se despidió de la WWE y de la lucha libre en general luego de caer en su último combate ante Gunther. La despedida de John generó mucha tristeza entre sus seguidores, sobre todo, porque el luchador cargó con la empresa durante 20 años.

Hay muchas diferencias entre estos dos retiros. John Cena vio su carrera pasar sabiendo que era el final y decidió que era el momento de terminar. AJ Styles tuvo que ser dejado inconsciente y obligado a terminar su carrera bajo los términos de Gunther.

Hiroshi Tanahash i: Se trata de una de las figuras más grandes que el país nipón, así como la lucha libre en general, tuvo en el ring. Por tal motivo, su retiro del profesionalismo a los 49 años de edad generó una profunda tristeza entre los amantes de este deporte.

AJ Styles: Fue apenas hace unos días cuando, tras caer nuevamente con Gunther, AJ confirmó su retiro de la WWE. Teorías indican que El Fenomenal podría seguir luchando a lo largo de este año en otras empresas, hecho que no se ha confirmado por él mismo hasta ahora.

¿Qué otros luchadores se pueden retirar de la lucha libre este año?

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que Brock Lesnar, figura de la WWE y la UFC, se retire del wrestling este mismo año. Ante ello, todo haría indicar que, de cumplirse esta situación, ocurriría en uno de los eventos más importantes de la empresa, ya sea en Wrestlemania o en SummerSlam.