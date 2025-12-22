Mexicano hará historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Dejó Tijuana y llegó a Oslo, Noruega, un país donde el esquí de fondo no es solo un deporte, es una pasión nacional. Fue en la nieve donde Allan Corona descubrió una disciplina que lo transformaría por completo.

Después de solo cuatro años esquiando, está muy cerca de cumplir un sueño: representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

“La oportunidad de ir a las Olimpiadas la respeto, la honro, pero más que un sueño ha sido un resultado de mantenerme firme con este tipo de valores: consistencia, disciplina, curiosidad y hacer cosas difíciles, fuera de mi zona de confort constantemente. Es un país que ama mucho a México. Los noruegos siempre abren sus puertas y están listos para apoyarnos en las carreras”, dijo el mexicano.

Corona piensa en el futuro del esquí mexicano

Su mirada va más allá de su propia meta: está decidido a inspirar a futuras generaciones. Cree que, aunque Noruega es la cuna del esquí de fondo, en México también podrían surgir nuevos talentos.

“A tope, a toda velocidad, con esquís en los pies y bastones en las manos, y sobre nieve utilizamos esquís delgaditos, largos, no pesan, son de carbón; bastones que no pesan, son largos. Regularmente llegan a la altura de los hombros y utilizas todo tu cuerpo para poder moverte hacia adelante y deslizarte en diferentes inclinaciones”, expresó el atleta nacional.

Esa pasión que encontró en la nieve de Noruega lo tiene muy cerca de llegar a una justa olímpica. El esquí de fondo tiene un protagonista y es mexicano.

“Vivo una vida con mucho propósito para mí. Este deporte me da mucha motivación, es una oportunidad que yo he visto para poder generar, inspirar y motivar a otras personas como yo. Yo he estado en deportes de resistencia durante muchos años en México; hacía triatlón”, sentenció.

