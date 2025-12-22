Alcaraz y Sinner ya tienen fecha para medirse en Australia

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner estarían enfrentándose en Australia, aunque sería antes de que se lleve a cabo el primer Grand Slam del año. Será en un formato que busca innovar en el evento. Todo consiste en unos partidos de únicamente un punto, en una competición que repartirá un millón de dólares. Aquí veremos a Sinner, Alcaraz, Kyrgios, Świątek o Coco Gauff.

El Abierto de Australia será la primera gran batalla de 2026 por la cima del tenis mundial. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el número 1 y 2 del mundo, llegarán a Melbourne con un objetivo claro: el trono del ranking ATP. Dos jóvenes, dos potencias que están llamados a dominar el futuro del deporte blanco.

Una rivalidad que ya es un clásico moderno

En 2025 volvieron a repartirse los cuatro Grand Slams, enfrentándose en seis ocasiones: cuatro triunfos para el español y dos para el italiano.

Carlos Alcaraz, explosivo, eléctrico, impredecible, buscará mantenerse en la cima. Melbourne aparece en el horizonte como su gran motivación, pues el Abierto de Australia es una de sus pocas cuentas pendientes en el circuito.

Del otro lado, Jannik Sinner: frialdad, precisión y un tenis que evoluciona cada temporada. El italiano llega como campeón defensor del primer Grand Slam del año, decidido a recuperar el trono como el mejor del mundo.

Un año más de una rivalidad que parece no tener fin

Se avecinan emociones fuertes en el pulso entre Alcaraz y Sinner por el número 1 del ranking ATP. A la espera de que surja algún rival capaz de detenerlos, todo indica que ellos seguirán repartiéndose el pastel del tenis mundial.

El primer Grand Slam de la temporada pone en juego más que un título: la supremacía del tenis a nivel global. Todo está listo para que la lucha por el número uno escriba su primer capítulo de 2026.

