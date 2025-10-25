Tijuana le abrió las puertas de la Liga BBVA MX, pero sueña con retirarse en Cruz Azul: “Hoy lo siento como mi casa”

Lejos de su Uruguay natal, Nacho Rivero encontró en Cruz Azul algo más que un club: un hogar. A punto de encarar el tramo final de su carrera y a pesar de su pasado en Tijuana , el capitán cementero dejó en claro dónde quiere poner punto final a su historia en el futbol mexicano: “Cruz Azul hoy lo siento como mi casa”, confesó emocionado al “Shaggy” Martínez en una charla publicada en YouTube.

El mediocampista uruguayo lleva más de siete años en la Liga BBVA MX y, aunque su retiro se acerca, tiene claro que quiere hacerlo con la camiseta celeste. “Mi intención es retirarme en Cruz Azul”, aseguró el jugador, quien destacó que su bienestar familiar es clave para rendir dentro del campo: “Si mi familia está bien, dentro de la cancha todo fluye”. Una frase que refleja su madurez y liderazgo en La Noria, en medio del buen ambiente tras la renovación de Rodolfo Rotondi .

Nacho Rivero no se olvida de Xolos de Tijuana

Antes de ser figura de Cruz Azul, Rivero fue pieza importante de los Xolos de Tijuana, el club que lo trajo a México. En el pasado, incluso había mencionado que soñaba con retirarse allí. Sin embargo, hoy lo ve distinto: “Si dije eso antes fue porque me abrieron las puertas en México”, explicó.

Aun así, no olvida sus raíces: “Yo llegué con 25 años, hoy tengo 33. Me ayudaron mucho y soy un agradecido en todo”, reconoció con sinceridad.

Durante su paso por Tijuana, disputó 99 partidos, anotó siete goles y dio cinco asistencias. Su rendimiento lo llevó a despertar el interés de Cruz Azul, que lo fichó a préstamo en 2020 y terminó comprando su carta definitiva en 2021.

Renovado y con la mira puesta en el retiro

Gracias a su constancia y liderazgo, Rivero fue renovado por Cruz Azul en marzo de 2024. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2026, por lo que aún tiene tiempo para seguir marcando historia en el club.

Con más de 150 partidos como cementero, Nacho se ha convertido en uno de los símbolos de la nueva era del equipo. Y aunque el retiro se asoma, su deseo está claro: colgar los tacos vestido de azul y con la banda de capitán puesta.