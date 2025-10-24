El entrenador que buscaría Pumas UNAM si despide a Efraín Juárez

Pumas está a punto de quedarse fuera del Play-in del Apertura 2025, lo que significaría el cuarto fracaso en la era de Efraín Juárez y muy posiblemente provocaría su salida del conjunto universitario a menos de un año de su llegada. Por lo anterior, la UNAM ya debería tener una segunda opción en caso de que el entrenador no enderece el barco y uno de los candidatos sería Martín Anselmi, quien vuelve a parecer en el radar .

El técnico argentino sería uno de los prospectos de la UNAM, pues la agencia que lo representa ya lo ofreció a Pumas, después de que éste fuera despedido del Porto . Sin embargo, el único impedimento sería el alto salario que pretende Anselmi, pues según un medio mexicano, su aspiración es ganar al año 2.5 millones de dólares (casi 46 millones de pesos).

Archivo TV Azteca Martín Anselmi podría suplir a Efraín Juárez en Pumas en caso de que no logre los resultados esperados por la directiva

Anselmi es candidato para llegar a Pumas en caso de que las cosas no resulten con Efraín Juárez, aunque el anhelo del argentino es llegar a un club con poder económico, como lo es Rayados, según reportaron varias fuentes. Cabe mencionar que de momento la UNAM aún no emite una postura sobre el técnico mexicano, pues será hasta fin de torneo cuando la directiva tome una decisión tras un análisis a fondo sobre sus resultados.

Los malos resultados de Pumas que le pueden costar el trabajo a Efraín Juárez

Efraín Juárez acumula más fracasos que victorias desde que fue anunciado como entrenador de Pumas, pues pese a que conformó una plantilla a su gusto para el Apertura 2025, el equipo no anda bien, ya que en las últimas 6 jornadas suman 4 derrotas y tan solo 2 empates.

La UNAM de momento se ubica en el puesto 12 con 14 puntos y está a 2 de meterse a la zona de Play-in a falta de 3 jornadas de que concluya el Apertura 2025, aunque los próximos partidos no la tendrá fácil, pues enfrentará a un par de equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla:



León vs Pumas – jornada 15 Pumas vs Xolos – jornada 16 Cruz Azul vs Pumas – jornada 17

Los fracasos que acumula Efraín Juárez con Pumas

Efraín Juárez acumula 3 fracasos desde que llegó a Pumas, y de no clasificar a Play-in, sumaría el cuarto. El primero de ellos vino en su primer torneo al frente del equipo, luego de quedar eliminados de la Concachampions. Asimismo, en el Clausura 2025 no avanzó a la Liguilla.

El tercer descalabro para el exentrenador del Atlético Nacional de Colombia vino en verano tras no avanzar de Fase de Grupos en la Leagues Cup 2025 al quedar en octavo lugar de la tabla de los clubes de la Liga BBVA MX.