OFICIAL: Allan Saint-Maximin firma con equipo en posición de Champions League tras salir del América

Allan Saint-Maximin ya tiene nuevo equipo. Luego de salir del Club América tras la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, el delantero de Francia ha regresado a la Ligue 1 tras haber denunciado racismo contra sus hijos.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! FIGURA de Pumas firma con equipo de la MLS

La baja del atacante de 28 años de edad se dio a conocer tras el partido del cuadro azulcrema frente a Necaxa, encuentro en el que el equipo de Coapa obtuvo su primera victoria de la campaña por marcador de 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Dónde va a jugar Saint-Maximin?

Ante la salida de Allan Saint-Maximin, jugador que fue refuerzo del América en el Apertura 2025, el delantero se encuentra de vuelta en Francia donde ha firmado contrato con el Racing Club de Lens, escuadra que se ubica en el segundo puesto de la Temporada 2025/26 de la Ligue 1 por debajo del Paris Saint-Germain. Con registro de 46 puntos, resultado de 15 triunfos, un juego igualado y cuatro partidos perdidos, el cuadro comandado por Pierre Sage se encuentra en puestos de Champions League para la siguiente campaña.

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

Jugando para el América, Allan Saint-Maximin tuvo una marca de 15 compromisos disputados en la Liga BBVA MX, mismos en los que hizo tres goles y dio dos asistencias bajo el mando de André Jardine.

“Mi trabajo a menudo me ha impedido estar donde quería estar, y me ha hecho darme cuenta de que la vida es frágil, que cada momento importa. Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol. Gracias desde el fondo de mi corazón al América. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí...", fueron las palabras de despedida del atacante francés tras su paso por la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul vs América se jugará en LUNES a las 3:45 PM