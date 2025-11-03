¡MALAS NOTICIAS! La GRAN baja que tendrán las Chivas para la Jornada 17

Luis Romo será una ausencia sensible para las Chivas en la Jornada 17 del Apertura 2025 tras haber sido expulsado en el duelo ante Pachuca. El mediocampista recibió tarjeta roja directa en el minuto 73 por una entrada sobre Kenedy, decisión que dejó a Guadalajara con diez hombres en la segunda mitad y que, por reglamento, le impedirá disputar el siguiente compromiso del campeonato.

¿Quién es el rival de las Chivas para la Jornada 17?

La baja se suma a la lista de problemas físicos y sanciones que Gabriel Milito deberá administrar en la recta final de la fase regular: además de la expulsión de Romo, el equipo tapatío arrastra otras ausencias que complican la confección del once titular, como la de Diego Campillo. Romo no estará disponible para el duelo de la Fecha 17 ante Monterrey, encuentro clave para las aspiraciones del Rebaño de cara a la Liguilla.

¿Qué tanto afecta a las Chivas no contar con Luis Romo en la Jornada 17?

La trascendencia de la ausencia de Romo va más allá de una plaza en el mediocampo: desde su llegada al club ha sido un pilar en la construcción de juego, aportando pase, recuperación y aporte ofensivo cuando se le ha requerido, por lo que su ausencia representa una merma táctica para el cuerpo técnico. Romo aterrizó en Guadalajara como un refuerzo de peso para el proyecto y su salida por sanción obliga a Milito a buscar alternativas que mantengan equilibrio entre contención y creación.

En conclusión, la pérdida de Luis Romo para la Jornada 17 será una baja importante para Guadalajara, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Con la última fecha en puerta y rivales fuertes en el calendario, Milito deberá recomponer el esquema y encontrar soluciones para suplir a un jugador que, por características y peso específico, deja un hueco difícil de cubrir en el corto plazo.

