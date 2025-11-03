Puedes asistir a los entrenamientos del América con este truco: sencillos pasos para conseguirlo

El Club América es uno de los equipos más populares de todo México y que cuenta con una de las aficiones más importantes dentro de la Liga BBVA MX . Pese a ello, la institución ofrece posibilidades de asistir a los entrenamientos del primer equipo dirigido por André Jardine y que seguramente no conocías, utilizando la membresía azulcrema.

La membresía azulcrema es una suscripción semestral que ofrece una gran cantidad de beneficios y, entre ellos, se encuentra la posibilidad de asistir a los entrenos matutinos del América. Sin embargo, deberás saber que no tendrás la oportunidad de asistir a cada entrenamiento del equipo, ya que esto será designado por la propia institución.

@Club América / X La membresía azulcrema permite asistir a los entrenos del América

¿A qué entrenamientos del América puedo asistir con la membresía azulcrema?

Según distintos reportes, el América ofrece distintas dinámicas que son enviadas al correo electrónico de los miembros de la membresía azulcrema donde solamente unos pocos son seleccionados para poder asistir al entrenamiento del primer equipo. Incluso, staff del club estará presente en las inmediaciones de Coapa para asegurar que todos los presentes estén en el listado de invitaciones.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que la membresía azulcrema solamente te da la oportunidad de presenciar el entrenamiento, pero no te asegurará estar junto a los jugadores. En caso de ser abonado del América, podrás ser enviado a una zona especial donde los futbolistas del equipo firman autógrafos y se toman fotos con los aficionados.

¡Partido de preparación en la mira! ⚽️🎯



AMISTOSO ⚔️ LA Galaxy vs. América

🎟️ Compra tus entradas: https://t.co/zMdZMXI5pO

📅 15 de noviembre, 6:30 PM (HL)

🏟️ Dignity Health Sports Park, LA



¡Ven al partido! Tenemos que pintar Los Ángeles de amarillo 🏙️💛 pic.twitter.com/4DLkT7uRXF — Club América (@ClubAmerica) November 3, 2025

¿Cómo puedo tener mi membresía azulcrema, paso a paso?

Ingresar al sitio web Azulcrema.com.mx Elegir un método de pago, ya sea en línea o en efectivo. Rellenar los datos del usuario (nombre, apellido, sexo, domicilio, fecha de nacimiento, entre otros). Realizar el pago.

En caso de haber elegido el pago en efectivo, deberás asistir al módulo Azulcrema en el Estadio Ciudad de los Deportes los días de partido. Allí podrás efectuar tu pago y ser parte de la suscripción que ofrece el América a sus aficionados.

Cabe resaltar que la membresía azulcrema tiene un coste de $499 pesos mexicanos y se trata de una suscripción semestral. Es decir, cada aficionado del América deberá abonar dicha cantidad de dinero para mantener su membresía vigente y no perder ningún beneficio.