Gabriel Milito se las ingenia y así es como reforzará la defensa ante la falta de 2 cracks en Chivas
La zaga central de Chivas ha sufrido bajas importantes por lesión y Gabriel Milito ya sabe quién ocupará los huecos restantes: no se trata de un defensor nato
Chivas tiene un pie y medio dentro de la Liguilla de la Liga BBVA MX, un logro que durante el inicio del torneo parecía muy lejano. Gran mérito se lo lleva Gabriel Milito, quien calentó la previa del duelo frente a Rayados de Monterrey . Sin embargo, el equipo tapatío sufrió duras bajas en la zona defensiva este último tiempo, por lo que el entrenador argentino deberá ‘improvisar’ de cara a la última jornada del Apertura 2025.
El “parche” que utilizaría Gabriel Milito en la defensa de Chivas
Ante la lesión de Diego Campillo y la expulsión de Luis Romo (ante Pachuca), diversas fuentes aseguran que Milito optará por utilizar a Erick Gutiérrez como zaguero central para enfrentar a Rayados en la Jornada 17 del Apertura 2025. El mediocampista encaja perfectamente en los estándares del timonel argentino con su excelente salida de balón y gran visión de campo. Por otro lado, Chivas ya piensa en el mercado de fichajes de invierno .
En caso de que esto suceda, no sería la única vez que Gutiérrez cumpla con funciones defensivas. Cuando era jugador del PSV Eindhoven le tocó jugar como defensor central, donde demostró solidez defensiva y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, ya sea con conducción o con pases largos hacia los centrocampistas o los atacantes.
¿Cómo formaría la línea defensiva de Chivas ante Monterrey?
Según reportes, Milito utilizaría una línea de tres defensores para enfrentar a Rayados, donde los dos defensores titulares serían José Castillo y Daniel Aguirre, tal y como sucedió contra los Tuzos. A esta línea de tres se le sumaría Gutiérrez, quien se encargaría de la salida de balón y el armado de juego desde la zona baja del campo.
Erick Gutiérrez no es la única opción que baraja Milito
Distintos reportes indican que Gutiérrez pelearía el puesto con Gilberto Sepúlveda, futbolista que ya ha jugado en la línea de tres defensores de Chivas. Sin embargo, se trata de un jugador con características totalmente distintas a Erick, pues su punto fuerte es la solidez en la marca y su fuerza física. De todos modos, el ‘Tiba’ correría por detrás en la consideración del entrenador argentino.