El secreto con el que todos los aficionados del América pueden conseguir un enorme descuento

Existen millones de aficionados del Club América a lo largo de todo México y muchos no saben que existen maneras de obtener descuentos increíbles en productos oficiales de la institución. Una de ellas es obtener la membresía azulcrema, una suscripción semestral que permite a cada aficionado de las Águilas a acceder a distintos beneficios, entre ellos, descuentos en la tienda oficial del equipo.

Los beneficios que otorga la membresía azulcrema del América

Según la página oficial de la membresía azulcrema, esta suscripción le permite a cada fanático obtener preventa de boletos en los partidos de local en el Estadio Ciudad de los Deportes . Como se ha mencionado anteriormente, cada suscriptor tendrá descuentos exclusivos en productos oficiales del América, desde playeras hasta balones.

Azulcrema La membresía azulcrema del América

La membresía azulcrema también otorga la posibilidad de asistir a entrenamientos específicos del primer equipo, como así también vivir de experiencias exclusivas. Los suscriptores también tendrán acceso a la firma de autógrafos, descarga de wallpapers y contenido exclusivo, sorteo de prendas oficiales y la posibilidad de recibir noticias y promociones en su correo electrónico.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto cuesta la membresía azulcrema?

De acuerdo a la información extraída del portal Azulcrema, cualquier aficionado del América podrá obtener su membresía al precio de $499 pesos mexicanos. Cabe destacar que la suscripción es semestral, por lo que cada fanático deberá renovar la membresía cada seis meses. De lo contrario, se dará por finalizada su suscripción y perderá los beneficios mencionados.

Cómo tramitar la membresía azulcrema, paso a paso

Acceder al sitio Azulcrema.com.mx Elegir el método de pago, ya sea en línea o en efectivo. Rellenar los datos del usuario (nombre, apellido, sexo, domicilio, fecha de nacimiento, entre otros). Realizar el pago.

Dependiendo del método de pago seleccionado, la dinámica será distinta:

