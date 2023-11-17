La figura del América que saldría al Celta de Vigo

El Club América se prepara para encarar la recta final de campeonato, el líder de la fase regular espera para conocer a su rival en los cuartos de final de la Liguilla, para conquistar el Torneo Apertura 2023 y dejar el título de liga número 14 en las vitrinas del equipo.

A pocos días de afrontar los partidos decisivos de la temporada, los rumores sobre posibles llegadas y salidas alrededor del cuadro de Coapa empiezan a sonar aún sin haber concluido la presente campaña.

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Con información de distintos medios digitales, el mediocampista Álvaro Fidalgo estaría en la mira del Real Celta de Vigo, la escuadra que milita en La Liga del futbol español, habría mostrado un interés por el futbolista asturiano, para hacerse de sus servicios en la siguiente ventana de fichajes de invierno.

El canterano del Real Madrid se encontraría la repisa para volver a tener la oportunidad de concretar su vuelta al balompié europeo tras no poder consagrarse en el máximo circuito para recalar en México.

¿Cuánto tendría que pagar el Celta de Vigo por Fidalgo?

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De acuerdo al portal digital especializado Transfermarkt, Fidalgo tiene un valor en el mercado de siete millones de euros. Por lo que el combinado celeste tendrá que desembolsar una cantidad cercana si es que quiere aspirar a repatriar al futbolista de 26 años.

Cabe señalar que Las Águilas que Álvaro recién acaba de renovar contrato con el América, incluyendo una cláusula de recisión por unos 15 millones de dólares, por lo que ambas partes intentarán llegar a un acuerdo.

El mediocentro arribó a la capital azteca en el2021, proveniente del CD Castellón de la Segunda división de España.

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