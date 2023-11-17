Chivas “pierde” a delantero previo a la Liguilla del Apertura 2023

Las Chivas siguen con su preparación previa a encarar el arranque de la Liguilla, es por eso que disputaran un partido amistoso en contra del Tapatío el 16 de noviembre, que servirá para que la plantilla dirigida por Veljko Paunovic no pierda el ritmo de competencia.

El delantero José Juan Macías no fue incluido en la convocatoria para afrontar el juego que se llevará a cabo en La Piedad, esto luego el atacante regreso a la actividad, por lo que se esperaba su regreso a las canchas tras una larga ausencia.

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El canterano tapatío apuntaba a tener participación en este encuentro, pero aún no se encuentra listo para reaparecer después de sufrir una ruptura de ligamento que sucedió el pasado febrero y que no ha jugado desde entonces.

El Rebaño Sagrado se alista para enfrentarse a los Pumas de la UNAM en los cuartos de final de la etapa eliminatoria de la Liga BBVA MX. Después de finalizar la fase regular del certamen en la quinta posición con 27 puntos, la escuadra rojiblanca luchará para conseguir el título número 13 en la historia de la institución.

Por otro lado, para este cotejo el estratega serbio recupera a Alejandro Mayorga, luego de no poder contar con en los últimos enfrentamientos de liga.

Asimismo, la segunda baja del club jalisciense para jugar ante la filian es la de Jesus ‘Chiquete’ Orozco que sigue con molestias que lo han alejado de las canchas, sin embargo; se espera que el joven defensor este de vuelta para la eliminatoria ante el cuadro universitario.

Cabe recalcar que el partido de ida se jugará en el Estadio Akron, por lo que el de vuelta se definirá todo en el Estadio de Cuidad Universitaria

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