¡ES OFICIAL! Álvaro Fidalgo es presentado como jugador de Real Betis

Álvaro Fidalgo se despidió este mismo domingo 1 de febrero del Club América, el que fuera su casa durante casi 5 años y más tarde fue presentado como nuevo jugador del Real Betis de La Liga de España en donde buscará repetir los títulos que lo hicieron una figura en las Águilas

Álvaro Fidalgo es presentado oficialmente como jugador de Betis

A través de sus redes sociales, el Real Betis presentó a Álvaro Fidalgo como si nuevo jugador con un video en donde muestra algunas de las mejores jugadas de su nuevo elemento, además de otro posteo en el que destaca el cambio de colores.

En otro video se puede ver a Fidalgo presentándose ante la afición y expresando sus intensiones de llegar a este nuevo equipo y comenzar a sumar títulos para su palmarés personal y colectivo.

“Hola, béticos. Lo primero de todo, espero que estéis muy contentos por la victoria de hoy, gran partido del equipo. Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al futbol, empezar a disfrutar también de mis compañeros y de todos”, expresó Fidalgo en su video en el que resalta el compromiso asumido en su nuevo club.

Un mensaje de nuestro nuevo fichaje 😍 pic.twitter.com/uLeSKFT51n — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

Se espera que Fidalgo llegue en los próximos días a España para completar las pruebas médicas, los trámites y finalmente poder disputar su primer partido con el Betis en la temporada 2025-26 de La Liga de España.

El centrocampista español llegará a un equipo que actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla y que busca meterse en puestos de UEFA Champions League para la siguiente campaña.

