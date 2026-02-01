La Liga BBVA MX se despide de Álvaro Fidalgo con un desgarrador y emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo llegó a la Liga BBVA MX en el 2021 para jugar con el Club América y luego de cinco años de estancia llegó el momento de decir adiós para emprender el regreso a España y probar suerte con el Real Betis.

Te puede interesar: ¿Planea volver Fidalgo al América? Lo responde

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

La Liga BBVA MX se despide de Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo llegó al América con 24 años y sin títulos, pero con el América se convirtió en un referente en el medio campo y en uno de sus hombres más importantes hasta conquistar tres veces la Liga BBVA MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

Es por eso que la propia Liga BBVA MX le ha dedicado una emotiva despedida en sus redes sociales en donde destacó los mejores momentos de su paso por el futbol mexicano, además de desearle suerte en su próxima aventura con el Betis.

"Gracias por tanto en La Liga de la Afición y todo lo mejor que venga, mi Maguito. ¡Ha sido un honor tenerte aquí, Álvaro Fidalgo", compartió la cuenta oficial de la Liga BBVA MX junto con un emotivo video del español en la conquista de sus tres campeonatos.

Gracias por tanto en #LaLigaDeLaAfición y todo lo mejor en lo que venga, mi Maguito. 🫡



¡Ha sido un honor tenerte aquí, Álvaro Fidalgo! 🫶 pic.twitter.com/gyU4keLA6g — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 1, 2026

Álvaro Fidalgo espera volver a la Liga BBVA MX

Álvaro Fidalgo se despidió del América y de la afición en una conferencia de prensa en la que adelantó que no se trata de una despedida definitiva, sino de un hasta luego y agradeció por los cinco años en México que le dejaron grandes satisfacciones que espera algún día retomar.

“100% no es un adiós, ni un para siempre, pero lo dije antes, cada día recibes los mensajes de cariño, la gente siempre estuvo conmigo, he cometido errores, eliminaciones y, aun así, todo el mundo estaba apoyándome, diciéndome que me iba a levantar, siempre me sentí muy querido, es algo que no voy a negar, no lo voy a sentir igual, todo tiene sus cosas", declaró Fidalgo en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Las desgarradoras palabras de despedida de Álvaro Fidalgo