¡Se calienta el duelo! Amarilla para Lee Kang-In en un México vs Corea de alta tensión

El México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 vive momentos de máxima tensión. Lee Kang-In fue amonestado tras una jugada polémica que elevó la intensidad del encuentro y encendió el ambiente en el terreno de juego. El partido se ha vuelto cada vez más físico, con ambos equipos luchando cada balón en busca de la ventaja. Revive la acción, el contexto de la jugada y todo lo que está pasando en este vibrante duelo mundialista.