Era la banca de la banca en Cruz Azul; hoy tiene un valor de 30 millones

Cruz Azul conquistó la décima estrella en su historia el pasado 24 de mayo luego de vencer en la cancha del Olímpico Universitario a los Pumas de la UNAM por un marcador global de 2-1, mismo que fue suficiente para que el club celebrara en patio ajeno tal y como ocurrió un año antes con la Concachampions.

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Este campeonato estuvo marcado por distintas curiosidades que han salido al aire en los últimos días; sin embargo, también se aparecieron distintas oportunidades que fueron aprovechadas por jugadores que, hase seis meses, no vislumbraban en Cruz Azul. Y uno de ellos, sin duda, fue Amaury García.

Amaury García, de ser suplente a una pieza fundamental en Cruz Azul

Nacido el 19 de diciembre del 2001, Amaury García es un jugador mexicano que se desempeña como volante de contención y que llegó a Cruz Azul en julio del 2024, esto después de no recibir las oportunidades esperadas precisamente en Pumas, club al que le ganó la final del Clausura 2026.

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La realidad es que Amaury García, desde su arribo a La Noria, se caracterizó por ser un jugador de banca que pocas veces veía participación en el campo; sin embargo, la situación cambió en el último torneo gracias a la confianza que tanto Nicolás Larcamón como Joel Huiqui depositaron en él.

Amaury aprovechó la baja de Erik Lira por la Copa Mundial de la FIFA 2026 para tomar minutos en el campo, y demostró su nivel máximo en la Liguilla ante escuadras como Atlas, Chivas y Pumas, en donde se consagró, de acuerdo con expertos, como uno de los tres jugadores más importantes para Cruz Azul.

¿Cuál es el valor de Amaury García en la actualidad?

De acuerdo con Transfermarkt, la evolución que Amaury García ha tenido en el último semestre no solo fue deportiva, sino también económica. El mexicano pasó de tener un valor de 700 mil euros a 1.5 millones de euros; es decir, un incremento superior al 100 por ciento.