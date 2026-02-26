América podría tener hasta 4 BAJAS para su duelo ante Tigres

Las Águilas del América se dicen listas para enfrentar un juego más correspondiente al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, el conjunto de la capital del país podría medirse a los Tigres de la UANL con plantel incompleto. Por tal motivo, es preciso que conozcas más al respecto.

América llega a este compromiso luego de recuperar la senda del triunfo el fin de semana pasado al vencer en calidad de visitante al Puebla por 2-1. Tigres, por su parte, sufrió una dolorosa derrota en casa al caer frente a Pachuca por 2-1 con un gol de media cancha de Kennedy.

¿América tendría hasta 4 bajas para enfrentar a Tigres?

Más allá de que los de Coapa podrían recuperar a Alejandro Zendejas luego de que este se perdiera los últimos dos duelos por lesión, vale decir que los entrenamientos del Club América han estado incompletos luego de los seleccionados que fueron con el combinado nacional para el juego ante Islandia.

Será hasta hoy que elementos como Luis Malagón, Israel Reyes, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez vuelvan a entrenar al parejo del equipo, lo que les concedería únicamente dos días de entrenamiento con el resto de sus compañeros a fin de preparar este duelo ante los universitarios.

Lo anterior sugiere que André Jardine podría no considerarlos para el cuadro titular considerando el cansancio acumulado con el que llegarían. Aunado a ello, vale decir que Dagoberto Espinoza aún no se encuentra en óptimas condiciones, lo cual indica una baja más para el cuadro azulcrema.

¿Cuándo y a qué hora será el juego entre América y Tigres?

América enfrentará a Tigres en el que es, sin duda, uno de los juegos más llamativos de esta Jornada 8 del torneo Clausura 2026. El calendario de la Liga BBVA MX dictamina que este enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en punto de las 21:00 horas en el Ciudad de los Deportes.