VIDEO: Esta es La Flota, taquería en Canadá inspirada con la temática de Cruz Azul

En redes sociales ha comenzado a circular un video que tiene como protagonista a un par de cocineros, mismos que convirtieron su fanatismo por Cruz Azul en una forma de vida a través de lo que más les gusta hacer: los tacos. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a La Flota.

cruz azul

Se trata de un establecimiento ubicado en Canadá que tiene como platillo principal los tacos, un emblema cultural y gastronómico de México. Sin embargo, este destaca de entre los demás no solo por su sabor, sino por la temática que tiene en torno a Cruz Azul, actual sublíder del torneo.

¿Cómo es La Flota, taquería inspirada en Cruz Azul?

En un video compartido en X, que dura solamente 11 segundos, se muestra el amor que La Flota siente por Cruz Azul, pues todo aquello que está alrededor de la taquería guarda relación con el conjunto celeste, desde los colores que se utilizan hasta el escudo del club.

En el video se muestra cómo los cocineros utilizan un uniforme azul que asemeja a los colores del club, hecho que también se refleja en las servilletas para sus clientes. No obstante, lo que más llama la atención es la liebre pintada en una de las paredes bajo el jersey del cuadro de la capital del país.

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul?

Después de vencer y quitarle el invicto a Chivas el fin de semana pasado en la cancha del Cuauhtémoc, Cruz Azul viajará a la Sultana del Norte para enfrentarse a Rayados de Monterrey, en duelo correspondiente a la fecha 8 que se jugará este sábado en punto de las 19:00 horas.

Cabe mencionar que, actualmente, el cuadro de Nicolás Larcamón se ubica en el segundo lugar de la clasificación general con 16 unidades producto de cinco victorias, un empate y una derrota, la cual se dio en la Jornada 1 del Clausura 2026 cuando el club cayó como visitante ante León.