Neymar enciende las alarmas; video de su último juego en Santos así lo refleja

El fin de semana pasado se llevó a cabo un juego correspondiente al campeonato paulista entre el Novorizontino y el Santos. El resultado quedó en segundo término, pues lo que llamó poderosamente la atención fue un video en el que se muestra cómo Neymar continúa lidiando con su estado físico.

¿Neymar sale del clóset?

El partido terminó 2-1 en favor del equipo local, lo cual impidió que Santos mantuviera la buena racha que arrastraba en los últimos juegos; sin embargo, lo que acaparó casi por completo las miradas fue un video en donde Neymar demuestra que aún sigue con secuelas de las últimas lesiones que ha vivido.

¿Neymar sigue con lesiones? Video en su último partido en Santos lo demuestra

Un video, que ya circula en redes como TikTok y X, muestra la forma en cómo Neymar hace un pique de algunos metros para alcanzar un balón largo que fue entregado por uno de sus compañeros, mismo que no logra mantener en el campo pese al esfuerzo que hace.

Te puede interesar: ¿Por qué Raúl Jiménez ya es un histórico de la Premier League?

Te puede interesar: AAA confirma sus primeras dos luchas para Rey de Reyes 2026

Neymar está acabadísimo hermano, qué pena me ha dado este vídeo 😭

pic.twitter.com/wPuTTtQDGb — (fan) gam (@mbaafraude) February 23, 2026

El video de inmediato se volvió viral en redes, pues en este se aprecia la poca velocidad que el astro brasileño tiene y la dificultad que muestra el momento de ir por el balón, lo cual hizo que sus miles de aficionados mostraran su preocupación considerando que recientemente se recuperó de una lesión.

¿Neymar estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Con 34 años de edad recién cumplidos a inicios de este mes, vale decir que Neymar Jr no ha sido considerado en las últimas convocatorias de la Selección de Brasil de Carlo Ancelotti. Por tal motivo, luce complicado que el exfutbolista del Barcelona esté en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vale mencionar que Neymar es uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección de Brasil; de hecho, volvió a su país con la intención de ser más visto por el entrenador italiano. Por lo pronto, vale decir que Santos se encuentra en el antepenúltimo puesto de la tabla general con 1 punto de 9 posibles hasta ahora.