América prepara su último movimiento del mercado… y el reloj ya está corriendo

América no cerró su mercado de fichajes. Aunque el Clausura 2026 ya está en marcha, en Coapa saben que todavía falta una pieza para terminar de redondear la plantilla que André Jardine tiene en mente. No es una idea nueva, ni un impulso de último momento: es una decisión estratégica que depende de un solo factor.

La directiva azulcrema tiene tres semanas para liberar una plaza de futbolista No Formado en México. Esa es la llave que destrabaría la llegada del refuerzo que Jardine considera clave para elevar el nivel del equipo, especialmente en una zona del campo que quedó huérfana desde la salida de Diego Valdés.

Desde hace semanas, América ya activó contactos y sondeos. El problema no ha sido la falta de opciones, sino el espacio en el registro.

El perfil que busca Jardine… y los nombres sobre la mesa

En los escritorios de Coapa hay tres nombres que se repiten. Cada uno con características distintas, pero con algo en común: todos aportarían jerarquía inmediata.

Bruno Zapelli es una de las debilidades del cuerpo técnico. Joven, dinámico y con margen de crecimiento, su situación contractual en Brasil lo vuelve un objetivo complejo, pero atractivo. Alejandro “Kaku” Romero es un viejo anhelo del club, seguido desde procesos anteriores, con la ventaja de que su contrato entra en fase decisiva. Y Juan Brunetta aparece como la opción más probada en la Liga MX, aunque también la más difícil por su contexto contractual.

Las conversaciones existen. Y no son superficiales.

De hecho, en una reciente reunión de alto nivel en la cúpula azulcrema se estableció que el fichaje sí se hará. La pregunta ya no es “si llegará”, sino “cuándo”.

Para que el movimiento final se concrete, alguien deberá dejar su lugar. Hoy, todas las miradas apuntan a una sola plaza de extranjero que no ha terminado de justificar su permanencia.

En Coapa saben que el margen de espera se agotó. Hay interés desde otros mercados, apertura para negociar y una postura clara: facilitar la salida para cerrar el último refuerzo cuanto antes.