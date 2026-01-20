América por fin recibió una excelente noticia en medio de su mal arranque sin ganar... aunque no de la liga varonil

El presente del Club América no es para nada bueno dentro de la rama varonil. El equipo de André Jardine acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y el empate sin goles ante Pachuca, de la Jornada 3 , dejó una gran inconformidad en sus aficionados. Sin embargo, el equipo femenil vive un presente totalmente distinto: dos victorias y un empate en las primeras tres fechas; ahora recibieron una gran noticia.

La talentosa futbolista Scarlett Camberos, que había recibido un golpe durante el duelo ante Xolas de Tijuana que derivó en su llegada al hospital, ya se encuentra recuperada y estaría disponible para disputar la Jornada 4 ante Atlético San Luis. Una noticia que viene de lujo para Ángel Villacampa, quien tuvo que sufrir bajas importantes durante estas últimas semanas, como por ejemplo Isa Haas.

Scarlett Camberos se reincorporó a los entrenamientos con América femenil|Crédito: @AmericaFemenil / X

Camberos regresa a los entrenamientos

El periodista Ismael González informó que la jugadora mexicana de 25 años ya se reincorporó a los entrenamientos con el resto de la plantilla y cuenta con una protección en la herida que le permitirá estar a disposición del entrenador para regresar al once titular. De esta manera, las Águilas recuperan a una pieza fundamental para las aspiraciones al título.

Cabe destacar que Scarlett Camberos recibió un golpe que le abrió el muslo en el duelo ante Xolas y que esa misma jugada derivó en su expulsión. Ante esta lesión, la jugadora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pues el cuerpo médico tuvo que realizar una serie de puntos para coser la herida. Este hecho provocó que la joven estuviese ausente durante varios días.

América apunta a seguir de racha ante San Luis

Las Águilas vienen de una buena racha, sobre todo tras golear por 6-0 a Necaxa en la Jornada 3. De esta manera, el equipo femenil del América se posiciona como uno de los aspirantes al trofeo del Clausura 2026, pero deberá revalidar su título de candidato este martes 20 de enero cuando enfrente a Atlético San Luis, a las 20:00 horas (tiempo Centro de México), por la cuarta jornada de la Liga BBVA MX Femenil.