América todavía puede ser campeón del Clausura 2026 y estos son los datos que lo confirmarían

Club América inició con el pie izquierdo este Clausura 2026 al solo sumar 2 de 9 puntos posibles, pero lo que es demás preocupante es la falta de gol , pues en 3 jornadas sus jugadores no han mandado el balón al fondo de las redes, tal como le pasó en la Temporada 1970-1971. Por este antecedente, el conjunto azulcrema todavía puede ser campeón en este torneo

Las Águilas están repitiendo la misma historia que hace 55 años, pues después del mundial de México 70 inició la Temporada 1970-1971, en la que el club no marcó goles en las primeras 3 fechas, tal como le ocurre en este 2026, por lo que ya analiza la directiva en contratar a un argentino para arreglar el mal arranque .

El conjunto azulcrema podría salir campeón, tal como fue en la Temporada 1970-1971 al iniciar el torneo sin goles.|Club América

El conjunto de Coapa perdió 2 partidos y empató 1 hace 55 años con los siguientes resultados



América 0-1 Toluca – Jornada 1

– Jornada 1 América 0-1 Laguna – Jornada 2

– Jornada 2 América 0-0 Pachuca – Jornada 3

Pese a los malos resultados y la falta de gol, Club América recompuso su torneo y culminó en primer lugar del Grupo 1 con 44 puntos, producto de 17 encuentros ganados, 10 empatados y 7 perdidos. Ello le valió para acceder a una Gran Final en la que se midió ante Toluca.

Los azulcremas se coronaron campeón del torneo después del Mundial de México 70 al vencer a los Diablos Rojos por marcador global de 2-0. Además, el conjunto de Coapa también destacó con títulos individuales, como fue el campeonato de goleo de Enrique Borja al marcar 20 anotaciones.

Este antecedente puede ser el parteaguas del resurgir del Club América en este Clausura 2026, ya que al igual que hace 55 años no ha marcado en las primeras 3 jornadas, aunque será hasta el término del torneo si se replica la hazaña o se consume otro fracaso.