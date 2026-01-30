Allan Saint Maximin alza la voz y denuncia graves ataques en contra de su hijos

Allan Saint-Maximin, delantero del Club América, denunció a través de sus redes sociales ser víctima de actos de racismo tanto él como sus hijos, por lo que hizo un llamado para terminar con prácticas discriminatorias y de odio, especialmente cuando se trata de su familia.

Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos han sido víctimas de racismo

Allan Saint-Maximin levantó la voz en contra del racismo que han sufrido sus hijos y aseguró que durante su vida ha podido sobrellevar estos lamentables actos, pero sentenció que no está dispuesto a permitir que su familia tenga que atravesar por estos atropellos.

“El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Estoy siendo atacado, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos, o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré y es que se metan con mis hijos”, comenzó Maximin con su mensaje que publicó en sus redes sociales junto con fotos de sus hijos.

"Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad", continúo.

"Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y precioso y que debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y no tengan que lidiar con comportamientos absurdos e insignificantes que sólo están destinados a destruir y dividir".

Finalmente, el delantero francés advirtió que no permitirá ningún acto de discriminación en contra de su familia y agregó que está dispuesto a encarar a los atacantes y llegar hasta las últimas consecuencias.

"Así que a los que se atrevieron a meterse con mis hijos les digo: cometieron un error. Siempre voy a luchar para proteger a los míos, y no hay persona o amenaza que me asuste. La única persona en esta tierra que me asusta es Dios", sentenció.

¿Qué hacer si eres víctima de discriminación en México?

En México, la discriminación por motivos como origen étnico, color de piel, género, discapacidad, religión, edad, apariencia física y condición social se castiga como delito; Sin embargo, muchas personas desconocen cómo actuar cuando enfrentan este tipo de situaciones.

Si eres víctima de este delito puedes acudir a distintas instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante el Ministerio Público o Fiscalía en donde te atenderán y ayudarán.

