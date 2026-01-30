La VERDADERA RAZÓN por la que Raphael Veiga fichó con América, según la prensa brasileña: “Fue factor determinante”

Solo faltan detalles para que se concrete oficialmente el préstamo de Raphael Veiga con el Club América procedente del Palmeiras y, de acuerdo con la prensa brasileña, el centrocampista brasileño tuvo muy claro desde el principio que la Liga BBVA MX era el destino ideal para él por un factor clave que lo diferencia del Brasileirao.

El factor determinante para que Raphael Veiga llegara al América

Raphael Veiga llegará al América en préstamo procedente del Palmeiras con opción a compra, pero uno de los factores que convencieron al brasileño para jugar en México fue la diferencia de calendarios entre la Liga BBVA MX y el Brasileirao.

Y es que la Liga mexicana tiene un calendario "menos frenético" en comparación con Brasil en donde se juegan campeonatos estatales, la Copa de Brasil, el Brasileirao, además de competiciones continentales como la Copa Libertadores o la Sudamericana.

Otro factor clave para dejar a Palmeiras y probar suerte en el Club América es que Veiga estaría buscando un rol protagónico en un equipo importante del continente, mismo que ya no encuentra en el Verdao.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

Además, Veiga consideró que su ciclo en el Palmeiras había llegado a su final tras la conquista de dos Copas Libertadores en 2020 y 2021 y dos Brasileiraos en 2022 y 2023; sin embargo, tampoco presionó su salida del club.

Veiga dejará al Verdao como el máximo goleador del club en este siglo tras haber marcado 109 goles, además de encontrarse en el top 10 de máximos ganadores de la institución tras haber conquistado una decena de títulos.

Para el club, su salida representa un alivio económico ya que es uno de los jugadores con salario más alto de la plantilla y solo es cuestión de detalles para que se convierta en el nuevo futbolista del Club América.

