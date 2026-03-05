América anuncia baja en plena Jornada 9, de jugador que se marcha al futbol brasileño

Tras días de rumores, es oficial que el canterano del América Diego Reyes, se marcha del cuadro azulcrema para formar parte del Flamengo de Brasil, un reto que llega en su carrera con tan solo 18 años, sumándose a una de las Ligas de mayor exigencia y en constante crecimiento.

Te podría interesar: Entrenador implicado en el Mundial del 2026, estaría atrapado en Medio Oriente en plena situación bélica

Reyes, además ocupa una posición de atacante y en Brasil la competencia y el número de jugadores que surgen en esa posición son de un número elevado, por lo que el acercamiento hace que se vuelve un fichaje aún mas relevante para el futbolista azulcrema que tendrá que estar al nivel de las exigencias en el periodo de préstamo para hacer válida la opción de compra.

Te podría interesar: Nico Sánchez y los ex jugadores de Rayados que lo acompañarán en la dirección técnica

Diego Reyes será cedido a préstamo a Flamengo. 🦅



¡Mucho éxito en este nuevo reto! 💙💛 pic.twitter.com/UMaX94cNRP — Club América (@ClubAmerica) March 4, 2026

Se filtra supuesto acuerdo de Flamengo y América por Diego Reyes

Diego Reyes se marchará al Flamengo en préstamo hasta diciembre, por lo que tendrá toda esta temporada para ganarse un lugar, considerando que la Liga en Brasil va en su arranque. Existe de acuerdo a las versiones una opción de compra del 50 por ciento de su carta la cual se haría válida en la recta final si es que se convencen del rendimiento.

Te podría interesar: Gil Mora viaja con Xolos a Guadalajara, ¿ya logrará regresar a las canchas?

Si eso sucede, Flamengo podría pagarle 2 millones de dólares al América y este equipo se quedaría con el 50 por ciento de la carta para futuros movimientos.

Reyes, de 18 años ahora militará en la sub 20 del Flamengo para adaptarse, desarrollarse en ese futbol y eventualmente dar el brinco al primer equipo que es uno de los que tiene mayor tradición en ese país.