Nicolás Sánchez tendrá a 2 exjugadores en su cuerpo técnico y los nombres sorprendieron a todos

La etapa de Domènec Torrent al frente de Rayados llegó a su fin tras la caída ante Cruz Azul en la Jornada 8, resultado que aceleró la decisión de la directiva de cambiar de timonel. Con el proyecto anterior cerrado, Monterrey optó por una solución interna y conocida: Nicolás Sánchez que, sin mucha experiencia, asumió como director técnico del primer equipo.

El anuncio tuvo también la conformación de su equipo de trabajo. José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo del club, agradeció al estratega español que se marchó y reveló que Nico asumirá el mando rodeado por 2 exjugadores que supieron ser campeones con la institución: Walter Erviti y Severo Meza.

El regreso de dos históricos a Rayados de Monterrey con Nicolás Sánchez

Lo que verdaderamente sacudió el entorno regiomontano fue la identidad de los auxiliares de Nico. Pues Sánchez contará con una estructura que busca recuperar la “garra” y el ADN ganador. Los nombres que sorprendieron a todos son:

Walter Erviti: Un referente absoluto que, a pesar de ser ya un entrenador de primera línea, aceptó volver para ayudar a La Pandilla. Con pasado en Boca Juniors, jugó muchos años en Rayados y ganó el Clausura 2003 con La Pandilla.

Además, se sumarán Esteban Landazabal e Isaac Moreno, quienes vienen de ser campeones en las categorías Sub-21 y Sub-19, respectivamente.

De referente en la cancha a la prueba de fuego en el banquillo

Nicolás Sánchez es uno de los máximos ídolos recientes de La Pandilla. Entre 2017 y 2021, disputó 179 partidos oficiales y marcó 42 goles, convirtiéndose en el defensa más goleador en la historia del club. Asimismo, su designación abre el debate, pues Nico tiene nula experiencia como DT en Primera División, habiendo dirigido previamente solo a Raya2 en la Liga Expansión MX.

La directiva analizará y evaluará su continuidad dependiendo de los resultados ante Querétaro y, sobre todo, en el Clásico Regio frente a Tigres de la UANL. El nuevo cuerpo técnico, con Erviti y Meza, buscará que Rayados vuelva a su mejor nivel.

