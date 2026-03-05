ÚLTIMA HORA: DT que está cerca de dirigir la Copa Mundial de la FIFA 2026 está ATRAPADO en Medio Oriente

La selección de futbol de Irak vive horas de máxima tensión a menos de un mes del partido más importante de su historia reciente, el combinado asiático, dirigido por el australiano Graham Arnold, enfrenta una crisis logística que amenaza su participación en el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugarán en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Aunque Arnold es australiano, actualmente encabeza el proyecto iraquí y es con esta selección con la que busca sellar el boleto mundialista. El equipo debía concentrarse y afinar detalles de cara al decisivo compromiso que se disputará en México, pero una serie de factores externos ha complicado seriamente la planificación.

El estratega quedó varado en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, luego del cierre repentino del espacio aéreo en varias naciones de Medio Oriente debido a la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos. La cancelación masiva de vuelos lo dejó sin posibilidad inmediata de trasladarse para reincorporarse a la concentración.

La Federación Iraquí confirmó que también enfrenta serias dificultades para tramitar visas hacia México para jugadores, cuerpo técnico y personal médico, lo que pone en riesgo la logística completa del viaje al Estadio Monterrey, sede oficial del repechaje.

El repechaje intercontinental: así funciona el formato para los partido que se jugarán en México

El 26 de marzo, Bolivia se enfrentará a Surinam en la primera llave del repechaje. Posteriormente, el 31 de marzo, Irak jugará la final intercontinental ante el ganador de ese duelo.

El vencedor del partido del 31 obtendrá el último boleto disponible a la Copa del Mundo. Sin embargo, antes de pensar en el rival, Irak debe resolver una carrera contra el tiempo fuera de la cancha, en un escenario que combina diplomacia, logística internacional y presión deportiva al más alto nivel.

