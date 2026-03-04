¿Jugará ante Atlas? Gil Mora viaja con Xolos a Guadalajara

El mexicano Gil Mora, quien tiene encendidas las alarmas con Xolos de Tijuana y Selección Mexicana por lesión, está totalmente integrado al cuadro fronterizo y realizó el viaje con el equipo a Guadalajara para la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Gil Mora, a través de sus redes sociales, subió una historia en la que se le ve en la piscina del hotel de concentración junto a parte del staff de Xolos de Tijuana con los que estaría siguiendo su proceso de recuperación.

El juvenil, quien ha pausado su actividad por lesión de pubalgia y lo mantienen con pinzas considerando el papel que se espera tenga en la Copa Mundial de la FIFA, está a todo buscando su recuperación y es que a final de mes, el 28 de marzo tienen el partido ante Portugal, cotejo al cual presentará México lo mejor al alcance para esta esperada y polémica reinauguración del Estadio Azteca.

Te podría interesar: Figura del América, va a la dirección técnia en Brasil

Pero sobre todo se anhela que Gil Mora pueda superar esos obstáculos para que sea elegible rumbo al Mundial, siendo uno de lo jugadores emergentes con mayor proyección por el que se dice, hay equipos de alto calibre tras sus pasos, pero además por esa labor que llegaría a hacer en la cancha con la selección combinando el taming, el buen trato del balón y la visión de campo que para sus 17 años son una gran virtud.

Atlas vs Xolos, partido de la Jornada 9 en el Clásico Mundial de Beisbol

Atlas llega al partido de la Jornada 9, ubicados en el en el séptimo escalón con 13 puntos, sumando cuatro victorias con un empate y tres derrotas.

Por Xolos de Tijuana, el equipo está en el sitio 12 de la tabla, con 9 puntos luego de un triunfo y seis empates y una derrota; el equipo no ha tenido un mal paso pero tantos empates lo tienen fuera de clasificación en el que pasarán los ochos mejores sin tener Play In que es un repechaje.