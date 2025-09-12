América ADELANTA que perderá el Clásico Nacional ante Chivas

El conjunto del América ha sorprendido a todos pues en su página web ADELANTÓ que tendrá una derrota previo al Clásico Nacional ante Chivas.

El equipo de Coapa llega invicto en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y previó a su partido ante Chivas, en una nota publicada en su página web, aseguró que ya tiene una derrota.

En la nota: “América se prepara para el Clásico de México” publicada por el equipo en su sitio oficial, hablan de una previa rumbo al partido. Lo llamativo ha sido que el equipo ha señalado en un párrafo que tienen 17 puntos en el Apertura 2025, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota.

“Las Águilas llegan al compromiso, ocupando el segundo puesto del torneo con un total de diecisiete puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y una derrota”.

Hasta el momento, el equipo no ha corregido ni ha dado una explicación pero todo se trataría de un simple error pues al inicio del párrafo señalan que el equipo llega invicto.

Además, solo se han disputado siete jornadas, por lo que el equipo no puede tener cinco victorias, dos empates y una derrota. América llega con 17 puntos, invicto en el torneo y enfocado en poder sumar ante uno de su máximos rivales.

Los aficionados del América pueden estar tranquilos. Todo se definirá hasta el encuentro, en el que se espera que ambos equipos busquen llevarse los tres puntos regalando muchas emociones.

Fecha y horario exacto del América vs Chivas

El Clásico Nacional, América vs Chivas se jugará este sábado 13 de septiembre del 2025 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes .

