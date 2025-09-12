Los tres refuerzos clave y las bajas que tendrá Chivas para el Clásico Nacional vs América

Este viernes 12 de septiembre del 2025, el conjunto de Chivas confirmó en sus redes sociales su convocatoria para enfrentar al América en el Clásico Nacional y dieron a conocer que el rebaño tendrá tres refuerzos que pueden ser clave en el partido y las bajas confirmadas que tiene el club.

Tras las casi dos semanas de pausa de la Liga BBVA MX por la fecha FIFA de septiembre, Chivas logró recuperar a tres jugadores para el Clásico Nacional. Gabriel Milito convocó a un total de 22 futbolistas para el encuentro entre los que destaca el regreso de:



Omar Govea

Richard Ledezma

José Castillo.

🔴⚪️ ¡ELLOS SON LOS CONVOCADOS QUE BUSCARÁN LOS 3️⃣ PUNTOS EN #ELCLÁSICODEMÉXICO! ⚪️🔴 https://t.co/l7Qp6wAP75 — CHIVAS (@Chivas) September 12, 2025

Los tres jugadores han terminado su etapa de recuperación y fueron convocados para enfrentar al América. Aunque, no todo es buenas noticias para el rebaño pues tendrá la baja de tres futbolistas, los cuales son:



Alan Mozo

Daniel Aguirre

Alan Pulido

La convocatoria de Chivas para enfrentar al América

La convocatoria de Milito para un partido clave en el que buscará terminar con la racha negativa de resultados es:



Raúl Rangel Oscar Whalley Miguel Gómez Richard Ledezma Gilberto Sepúlveda Diego Campillo José Castillo Miguel Tapias Bryan González Rubén González Erick Gutiérrez Luis Romo Omar Govea Efraín Álvarez Roberto Alvarado Hugo Camberos Yael Padilla Cade Cowell Santiago Sandoval Armando González Javier Hernández Teun Wilke

Fecha y horario exacto del América vs Chivas

El Clásico Nacional de las Águilas ante los tapatíos, se jugará este sábado 13 de septiembre del 2025 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes .

Arqueros en preparación 💪😤 pic.twitter.com/tQWgMZrmOu — Club América (@ClubAmerica) September 12, 2025

Así llegan América y Chivas para el Clásico Nacional

Para el Clásico Nacional, América llega ubicado en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos luego de cinco victorias y dos empates. Las Águilas buscarán mantener el invicto en el Apertura 2025 ante unas Chivas que llegan ubicadas en el lugar 16 de la tabla con solo cuatro puntos conseguidos. El rebaño acumula cuatro partidos de forma consecutiva sin poder obtener la victoria.

Hasta el momento, se han disputado un total de 261 enfrentamientos oficiales entre ambos clubes. Las estadísticas favorecen al América con 99 victorias; mientras que el Guadalajara suma 80 triunfos y se han firmado un total de 82 empates.

