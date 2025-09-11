América vs Chivas: Fecha y horario del Clásico Nacional en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX

América se enfrenta ante Chivas este sábado 13 de septiembre, en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX a celebrarse en el Estadio Azulcrema, en un Clásico Nacional, que como es tradición, atrae los reflectores por tanta afición.

El Clásico Nacional de las Águilas ante los tapatíos, se jugará a las 9:15 de la noche en donde el duelo de estrategias será de André Jardine ante Milito, pasando cada uno por realidades muy dispares.

Te podría interesar: Legendario jugador del América, va a parar a jugar a Chipre

Los de Coapa son protagonistas y entre los equipos punteros, en tanto que el cuadro rojiblanco está en sótano del torneo en el sitio 16 luchando por recomponer el camino.

Clásico Nacional América vs Chivas, agota los boletos



El partido de América ante Chivas, de este sábado 13 de septiembre, ha agotado sus localidades , considerando los 36 mil lugares, anunció en recientes horas el propio América. Además lanzaron la convocatoria de ir de amarillo para pintar las tribunas del recinto que hace unas semanas sufrió de una sanción por lo que no hubo gente ante Pachuca.

Chivas tiene malísima noticia, antes del Clásico Nacional

El equipo de Milito, informó el jueves 11 de septiembre, que su jugador Alan Mozo , uno de los mejores de esta escuadra, que es baja del Clásico Nacional y presuntamente de todo lo que resta del torneo, por una lesión de meniscos por lo que será operado a la brevedad.

El comunicado de Chivas sobre la lesión de Mozo

La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de Alan Mozo, quien refirió molestias durante el encuentro amistoso entre Chivas y León disputado en Chicago.

“Alan sufrió un mecanismo lesivo para la rodilla que le generó dolor en el partido del pasado fin de semana por lo que pidió su cambio; tras realizarle los estudios de imagen necesarios se confirmó una lesión de menisco, la cual requerirá de tratamiento quirúrgico. Su vuelta a la competencia está sujeta a su evolución”.