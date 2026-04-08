América CONFIRMA falla en su avión y revela la causa del aterrizaje de emergencia

Las Águilas del América han confirmado este mediodía de 8 abril, que el avión en el que viajaban de Nashville a Ciudad de México sufrió de una falla en el aire por lo que en carácter de emergencia aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Miami.

América, que tenía a todo el ambiente del futbol y a sus aficionados con el pendiente sobre lo ocurrido, confirmó lo que adelantó David Medrano más temprano, pero también despejó algunas dudas en el marco de la noticia que generó terror por las consecuencias que un evento de ese calibre puede tener, aunque por fortuna todos están a salvo.

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América confirmó respecto a la falle de su avión que:

En su traslado el avión charter privado tuvo una falla eléctrica

Ante la preocupación la tripulación a cargo de la aeronave dio la indicación precautoria de aterrizar

Se encuentran en Miami esperando el vuelo que los regrese a CDMX

Recalcaron que ante esta pausa por la falla de su avión, no se ve aplazado el Clásico Joven ante Cruz Azul

El comunicado de América sobre el problema eléctrico de su aeronave

fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami

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"El Club América informa que durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México en un charter privado, tras disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante el equipo de Nashville, fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami, lugar en el que tiene su base de mantenimiento.

Los jugadores, cuerpo técnico y staff se encuentran descansando en un hotel de manera temporal, mientras abordan un nuevo vuelo este día con destino al área metropolitana de la Ciudad de México. Lo anterior, no afecta la planeación del equipo de cara a su próximo encuentro, toda vez que este miércoles estaba previsto como día de descanso"