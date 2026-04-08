América tiene claro el nombre del arquero de intetarán fichar para suplir las ausencias de Malagón y Cota en el arco azulcrema

El Club América tiene su atención en diferentes rubros: la Concachampions y la Liga MX especialmente es prioritaria, pero los refuerzos rumbo al siguiente torneo no es algo menor, por lo que entre tantos compromisos habrían ya iniciado la OPERACIÓN ACEVEDO, que básicamente trata de firmar al arquero de Santos para el arco de los emplumados.

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América tiene un gran problema en la portería y seguirá agravándose. Luis Ángel Malagón como es sabido, tuvo una rotura de tendón de Aquiles por la cual se está recuperando lentamente y con cuidados extremos, en un proceso que tendría unos siete meses por delante aún.

Pero también es menester recordar qur Rodolfo Cota termina su préstamo procedente de León este verano por lo que tendrá que reportar de retorno con los esmeraldas, por lo que un periodo relativamente corto, los de André Jardine se quedarán sin arqueros; ciertamente tiene talentos que podrán recibir oportunidades, pero requieren experiencia y a quien depositarle la confianza.

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América podría pagar una fortuna para llevarse a Acevedo

El guardameta americanista del futuro parece que tendrá por nombre Carlos y de apellido Acevedo, pero para ellos faltan dos factores importantes por cumplirse:

Llegar a un acuerdo con Santos para llevarse a su guardameta, uno de los más queridos y apreciados tal vez al nivel de Oswaldo Sánchez o Adrían Martínez. Para tenerlo el Ame debería pagar unos 3 millones de dólares lo que parece estarán dispuestos a realizar para tenerlo amarrado y trabajar con ese pendiente resuelto.



Luego también tratar de llegarle a Acevedo y cumplir con sus expectativas

Si América realmente lo quiere, parece que no habría mayores problemas pues son gestiones viables para la liquidez de un equipo de este tipo y más entendiendo que es un movimiento estratégico de importancia.

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