Érik Lira, conocido como ‘EL PITBULL’ recibió humillante túnel en Concachampions: “NO HAY PRETEXTOS”

Érik Lira estuvo en la cancha los 90 minutos en los que no pudo frenar al LAFC que además de vencer por un contundente 3-0 en Los Angeles, tuvo la delicadeza con Bouanga de pintarle la cara al jugador celeste con un túnel extraordinario.

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Las imágenes de la derrota aún siguen apareciendo, pero quizás más aún ese túnel que Bouanga le hizo a Lira, quien estuvo perdido en algunos momentos, y los señalamientos son en que fue colocado como un central cuando no es precisamente su vocación en el campo.

El túnel exhibió la falta de oficio y más aún sucedido en el área cuando en su afán de defender, se perfiló de frente con el compás abierto y la figura del LAFC tiró el caño que dejó al PITBULL celeste inclusive encorvado y fuera de la jugada.

Comentarios como "LO RETIRÓ" llovieron en redes sociales ante el túnel, aunque otros defienden que haberlo puesto como central detonó que se haya perdido en jugadas como esa siendo él el afectado.

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Silky from Bouanga ⚡️😮‍💨 pic.twitter.com/paji3dfNEK — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Erik Lira pide levantar la cara y no pone pretextos en la derrota de Cruz Azul ante LAFC

El mediocampista Erik Lira, notablemente irritado por la derrota y por colocarse en la serie de Cuartos de Final con un 3-0 en su contra, afirmó que no existen pretextos ante este marcador, recordando que perdieron ante el mejor equipo de MLS.

Pidió en entrevista a sus compañeros cerrar filas para revertir el marcador y apuntando que el futbol da revanchas y ante América el sábado en el Clásico Joven es un buen momento para retomar el paso, sacar el resultado y motivarse rumbo al partido de vuelta.

Sentenció Erik Lira que "pensamos en llegar a México, afrontar bien el partido ante el América y después enfrentar al LAFC".