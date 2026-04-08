¡ÚLTIMA HORA! Avión del América sufre peligrosa falla y aterriza de emergencia

De ÚLTIMA HORA, David Medrano ha posteado en sus redes sociales que el avión que traía de regreso al América de Nashville a la Ciudad de México, sufrió de un problema en pleno vuelo, por lo que en una maniobra imprevista tuvieron que aterrizar de emergencia en Miami.

La noche del martes América se enfrentó en la ida de los Cuartos de Final a Nashville en la Concachampions y esta mañana en su itinerario de viajes, regresaban muy temprano para seguir con sus actividades mirando hacia la Jornada 14, pues tienen un duelo muy serio ante Cruz Azul en el Clásico Joven en el que además retornan al Estadio Azteca.

Aunque no se tiene más información, el periodista de Azteca Deportes señala que una avería en pleno vuelo fue lo que puso en peligro al Club América, lo cual a su vez significa que pudo haber ocurrido una desgracia brutal.

Por fortuna el avión aterrizó en Miami y aunque la logística de viaje haya sido entorpecida pues están varados en esa ciudad, ahora lo importante es la integridad del equipo en una situación escalofriante.

EMERGENCIA

EL avion que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo. pic.twitter.com/L5VN5zYM04 — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

América guarda silencio ante la situación de posible emergencia

El Ame de momento no se ha pronunciado en sus redes sociales ni sus jugadores sobre este acontecimiento, pero deberán de aclarar con prontitud lo sucedido, para calmar la tensión en el ambiente del futbol y especialmente con sus aficionados.

¿Cuál es el siguiente partido del América?

En tanto las Águilas logren solucionar este complejo problema y regresar con bien a Coapa, el siguiente desafío es el Clásico Joven ante Cruz Azul en el Estadio Azteca para esta fecha 14. Los cremas se juegan tres puntos fundamentales para agarrarse con fuerza a la Liguilla, pero el honor también se pone en juego en la cancha.