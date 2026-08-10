América: ¿Contra qué equipo de la Liga BBVA MX debutarán Óscar Perea y Edwin Cerrillo?

El Club América finalmente despertó en este mercado de transferencias y, después de algunas semanas de espera, finalmente confirmó la contratación de dos elementos, los cuales se espera que hagan su debut oficial en la Liga BBVA MX más pronto que tarde.

Colectivamente, al América no le alcanza

El primero en llegar fue Óscar Perea, jugador colombiano que arribará como extremo por ambas bandas gracias a su velocidad. Días después el Club América confirmó el arribo de Edwin Cerrillo, quien se espera sea el reemplazo de Jonathan dos Santos en el centro del campo.

¿Cuándo debutarán Óscar Perea y Edwin Cerrillo en la Liga BBVA MX?

Lo primero a tener en cuenta es que, en estos momentos, el Club América se encuentra disputando la edición 2026 de la Leagues Cup, un torneo que enfrenta a lo mejor de la Liga BBVA MX con lo mejor de la MLS y que se extenderá hasta mediados de esta semana.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Bajo este contexto, el Club América espera que sus dos refuerzos estén a tope físico para que puedan debutar oficialmente en la Liga BBVA MX de la mano de Guillermo Almada, por lo que, una vez que culmine la primera fase de la Leagues Cup, podrán debutar en el terreno de juego.

Así, todo haría indicar que tanto Óscar Perea como Edwin Cerrillo podrán hacerse presentes en la cancha del Estadio Bancomer este domingo, cuando el conjunto azulcrema se presente ante su gente frente al Atlético de San Luis en punto de las 5 de la tarde, tiempo centro del país.

¿Óscar Perea y Edwin Cerrillo serán titulares con América?

Si bien Óscar Perea se perfila para ser el suplente de lujo de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, ocurre un hecho diferente con Edwin Cerrillo, quien todo haría indicar que formará parte del cuadro titular de Guillermo Almada gracias a su dinamismo y recuperación del balón.

