¿Cuánto ganará Óscar Perea en el América?

El futbol mexicano se encuentra en la etapa más crítica para muchos clubes que buscan reforzarse para el resto de Apertura 2026 y la Leagues Cup que está a nada de suceder. En este caso, América dio muestras de vida en el ámbito de las contrataciones, pues diferentes espacios de comunicación aseguraron el fichaje de Óscar Perea. El ariete colombiano llegaría desde Europa, con un salario bastante alto.

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¿Cuánto ganará Óscar Perea en América?

El nombre de este ariete sorprendió a muchos, pues no se le tenía en el radar, tomando en cuenta que es un joven colombiano que se encuentra en la lucha por su consolidación en Europa. Sin embargo, la oferta de México luciría muy atractiva, con un gran poder de convencimiento gracias al salario que aumentaría… de la ya buena inyección de miles de euros/dólares que recibe anualmente.

Aunque no se manejan cifras oficiales, algunos sitios especializados indican que el colombiano gana entre 720 y 730 mil euros al año. Siendo una promesa en consolidación, la apuesta del club dueño de su ficha fue alta. Sin embargo, este delantero fue recién prestado a Portugal y si América paga su salario, no se percibe complicado cederle a la liga mexicana.

Es por eso que algunos ven lógico que los de Coapa le suban la oferta monetaria para que el nacido en Pereira acepte sin trabas el venir a México tras su arribo al continente europeo en 2024. Por eso, se comparte que la cifra ofertada por las águilas rondaría entre los 800 mil y un millón de dólares al menos durante el tiempo que juegue para el club mexicano.

¿Quién es Óscar Perea, delantero fichado por el Club América?

Aunque se han manejado varios nombres en semanas recientes, Óscar Perea no estaba en el radar de muchos. El joven sudamericano se percibe todavía como una promesa, pues tras su salida del Atlético Nacional al Estrasburgo en 2024, no se consolidó en Francia y el último año jugó para el Avs FS de Portugal. Entonces, América evidentemente anhela ver todo su potencial como promesa de la delantera colombiana, donde los aficionados ya esperan el anuncio oficial.

El año del extremo izquierdo (posición exacta donde se desenvuelve) se resume en minutos en prácticamente todos los partidos de la liga portuguesa, aunque nunca consolidado como el titular. En ese sentido, jugó 26 partidos con el Avs, marcó dos tantos y dio una asistencia. Mientras que en la copa portuguesa participó en 63 minutos en cuartos de final, donde los eliminó el Sporting Club.