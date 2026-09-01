ÚLTIMA HORA: América se despide de Tricampeón

Este martes 1 de septiembre del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales la salida de un jugador que fue parte importante en el tricampeonato del equipo.

Los de Coapa detallaron que Sebastián Cáceres, a sus 27 años de edad, deja de ser futbolista del equipo al cerrar su llegada al conjunto del Celta de Vigo, dando el paso al futbol europeo.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta! Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030. Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

En el Celta será dirigido esta temporada por Claudio Giráldez y disputará competencia europea, por lo que espera poder mostrar su mayor potencial.

La despedida del América a Sebastián Cáceres

A través de un comunicado, el América se despidió de Cáceres, en el que le agradecieron por defender sus colores, por los títulos conseguidos juntos, por su profesionalismo y por la historia que deja dentro del club. Le desearon éxito para sus siguientes proyectos

"Sebastián Cáceres: gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día. Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club. Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos".

Sebastián Cáceres: gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día. Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club. Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos. 🦅 pic.twitter.com/yXnN6jkxj6 — Club América (@ClubAmerica) September 1, 2026

Los números que deja Sebastián Cáceres con el América

Sebastián deja el futbol mexicano tras más de seis años y medio. En el América deja un total de 209 partidos disputados en los que acumuló 16994 minutos en el terreno de juego, en los que logró marcar 4 goles y dar 2 asistencias.

En su instancia en el club, logró ser parte del tricampeonato luego de ganar Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

