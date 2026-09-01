CONFIRMADO: Crack de la Liga BBVA MX sale del América y jugará en Europa

América pierde a uno de sus futbolistas en las últimas horas del mercado europeo. Sebastián Cáceres dejará Coapa para cumplir el objetivo de jugar en Europa y continuar su carrera en LaLiga de España.

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Fuentes revelaron a Azteca Deportes que América llegó a un acuerdo con el Celta de Vigo para concretar la transferencia del defensor uruguayo. Poco después, el conjunto español hizo oficial el entendimiento entre ambos clubes y señaló que el movimiento queda pendiente únicamente del reconocimiento médico.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

El defensa de 27 años tendrá contrato con el conjunto gallego hasta junio de 2030.

Sebastián Cáceres deja al América después de seis años

La noticia representa un giro importante respecto a lo ocurrido durante los últimos días. Celta había mostrado interés por Cáceres e incluso presentó una propuesta, pero las negociaciones se enfriaron hasta el punto de que Guillermo Almada aseguró el pasado fin de semana que el uruguayo permanecería en América.

La operación terminó reactivándose antes del cierre del mercado español y finalmente hubo acuerdo.

Cáceres llegó al América procedente de Liverpool de Uruguay en enero de 2020 y terminó convirtiéndose en uno de los defensores con mayor continuidad de las Águilas. Su rendimiento en México también le permitió abrirse espacio con la Selección de Uruguay, con la que disputó el Mundial de 2026. Ahora tendrá su primera experiencia en el futbol europeo.

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¿Cuánto pagará Celta de Vigo por Sebastián Cáceres?

Aunque el Celta no reveló públicamente las cifras de la operación en su comunicado, reportes publicados este lunes señalan que la transferencia ronda los ocho millones de dólares.

Para América, la salida obliga a mover piezas en la zona defensiva en pleno Apertura 2026. Para Cáceres, en cambio, representa el salto que había buscado durante este mercado.

El uruguayo cambia la Liga BBVA MX por LaLiga y se incorpora a un Celta que será dirigido esta temporada por Claudio Giráldez y que además disputará competencia europea.