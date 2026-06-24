América “confirma” dos BAJAS de peso rumbo al Apertura 2026

El Club América continúa con su reestructuración de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde esperan volver al apartado principal después de un par de temporadas en donde quedaron por debajo de las expectativas planteadas al principio del año.

Colectivamente, al América no le alcanza

Con la llegada de Guillermo Almada, el Club América entiende que debe volver a los planos estelares más pronto que tarde. Ante esta situación, desde ya se habla de dos elementos que seguramente no seguirán en la institución a pesar de la calidad con la que cuentan.

¿Qué jugadores podrían causar baja del América?

De acuerdo con información del portal Récord, Guillermo Almada no tendría contemplados a Rodrigo Dourado y a Vinícius Lima para el siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, motivo por el cual ambos elementos tendrían que buscar nuevo equipo para la próxima temporada.

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La fuente detalla que el mediocampista no entra en planes de Guillermo Almada luego de formar parte del club durante los últimos seis meses debido a que no encaja en el estilo de juego del entrenador uruguayo, por lo que deberá buscar otro club pese a que cuenta con año y medio de contrato.

Una situación similar ocurre con Vinícius Lima, elemento de 30 años de edad que nunca pudo afianzarse como titular indiscutible en el Club América y que, con su salida, ayudaría a que la institución tenga una plaza de extranjero que Guillermo Almada podría ocupar a su gusto.

¿Raphael Veiga también sale del club?

Un elemento que también podría abandonar Coapa es nada más y nada menos que Raphael Veiga, quien pasó de ser un jugador importante a perder relevancia en el tramo final de la temporada. No obstante, y a diferencia de la situación que ocurre con los dos antes mencionados, Veiga podría tener una última oportunidad en el club.