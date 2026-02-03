OFICIAL: El número que usará Raphael Veiga con el América

El Club América hizo oficial la llegada de Raphael Veiga y también confirmó el dorsal que portará, el mediocampista brasileño lucirá el número 23 con las Águilas durante el Clausura 2026 y la Concachampions. El anuncio, publicado por el club, subraya la intención de la directiva de convertir a Veiga en un referente ofensivo inmediato para el equipo dirigido por André Jardine.

¿Cuál fue la razón por la que Raphael Veiga eligió el número 23 en el América?

La elección del 23 no es casual: Raphael llega con una trayectoria reciente en Palmeiras donde ya había identificado el 23 como su dorsal, y en sus perfiles el número está asociado a su marca personal, por lo que la continuidad del dorsal facilita su adaptación simbólica al Nido. Además, el número estaba disponible en la plantilla azulcrema, un detalle que permitió asignarle ese número sin mayores movimientos.

¿Qué jugadores históricos del América han usado el 23?

Históricamente el dorsal 23 en el América ha sido usado por jugadores que dejaron huella en el club, uno de los nombres más ligados al 23 en la memoria americanista es Kléber, quien vistió ese número durante su etapa en el club y formó parte de un ataque memorable junto a Cuauhtémoc Blanco en la década de 2000.

Otro episodio señalado por coleccionistas y archivos es que Cuauhtémoc Blanco apareció con el dorsal 23 en sus primeros años en la institución, una anécdota que hoy alimenta la simbología del número dentro del club y en el catálogo de camisetas retro que demandan los aficionados.

La llegada de Veiga con el 23 combina, por tanto, dos factores, continuidad personal (el jugador ya había usado ese dorsal) y carga histórica (el número cuenta con antecedentes importantes en Coapa). La directiva y el cuerpo técnico esperan que el brasileño aporte llegada, gol y manejo de los últimos metros, mientras que la afición ya empezó a recibir con expectativa la imagen del mediocampista con la camiseta azulcrema y el número 23 en la espalda.

