América “confirma” DOS BAJAS para el Clásico Joven ante Cruz Azul; ¿cuáles son?

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más esperados, vibrantes y espectaculares del futbol mexicano. El Clásico Joven entre América y Cruz Azul finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás las dos bajas que el conjunto azulcrema tendrá para este duelo.

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América llega a este compromiso luego de empatar frente a Santos, colero general, en el norte del país. Cruz Azul, por su parte, arriba al Clásico Joven después de caer como local ante Pachuca, en un duelo que tuvo de todo y que generó mucho malestar entre la comunidad cementera.

¿Cuáles son las dos bajas que tendrá América para enfrentar a Cruz Azul?

Fue después del duelo ante Santos que André Jardine, técnico del Club América, confirmó que el plan con Henry Martín haría que el delantero de 33 años regrese a una convocatoria para el duelo de vuelta de la Concachampions ante el Nashville, programado para el martes 14 de abril.

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De confirmarse esta situación, entonces Henry Martín volvería con el América después del Clásico Joven ante Cruz Azul, lo cual convertiría al atacante mexicano en la primera baja que el conjunto azulcrema tendría para disputar uno de los duelos más importantes de la temporada.

Junto a este elemento se une Dagoberto Espinoza, quien se ha mantenido fuera de las canchas durante los últimos meses y que volvería hasta el siguiente torneo. Finalmente, se está a la espera de conocer la gravedad de la lesión de Erick Sánchez, quien no pudo terminar el último duelo ante los laguneros por un golpe en la rodilla.

¿En qué posición se encuentra América y Cruz Azul previo al Clásico Joven?

En estos momentos, el Club América se encuentra en la sexta posición de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al sumar 18 unidades. Del otro lado se encuentra Cruz Azul, quien se mantiene en el segundo puesto con 27 puntos gracias a ocho victorias, tres empates y dos descalabros.